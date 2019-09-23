В рамках четвертого форума «Среда для жизни» в Великом Новгороде открылся прием заявок на участие в программе «Архитекторы.рф». Он продлится до 10 октября.

К участию в программе приглашаются ведущие специалисты в областях архитектуры, проектировки, градостроительства, а также госслужащие, ответственные за вопросы облика городов. Всего экспертное жюри намерено отобрать 100 участников.

В рамках программы «Архитекторы.рф» они будут получать знания в области архитектуры и градостроительства, нарабатывать профессиональные связи с представителями региональных и городских администраций, ведущими российскими и международными отраслевыми экспертами. По окончании программы участники получат возможность трудоустройства в администрациях городов России с последующим карьерным ростом.

Бесплатная лидерская программа «Архитекторы.рф» реализуется «Дом.РФ» совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке правительства и Минстроя. Программа обучения, разработанная институтом «Стрелка», будет включать в себя четыре модуля: первый пройдет в Москве с 8 по 14 декабря, второй — международный — с 15 до 23 февраля, третий — региональный — с 4 по 11 апреля, четвертый — с 24 по 30 мая.

По словам директора Института «Стрелка» Варвары Мельниковой, в этом году особенно заметны сходства городов разных масштабов и культур. «Мы видим, как опыт мэров мировых столиц созвучен повестке российских городов, в том числе малых. Это видно и по образовательной программе профессионального роста «Архитекторы.рф». Выпускники, которые изучили последние международные тренды, уже сегодня применяют на практике знания полученные на занятиях от спикеров прошлогоднего форума», — отметила Мельникова.

По словам главы «Дом.РФ» Александра Плутника, многие выпускники программы прошлых лет смогли устроиться на новую работу: «11 человек из 100 финалистов назначены на различные позиции по городам и субъектам. Ещё девять переехали и занимаются различными проектами не в тех городах, где они родились и работали до момента проведения конкурса. Мы помогаем им с реализацией проектов и будем помогать дальше. Планируем, что в процессе обучения будут встречи второго и первого потоков».

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