Американский фантаст восхитился проектом архитекторов «Стрелки»

Американский писатель-фантаст и журналист Брюс Стерлинг оценил образовательную программу российского института «Стрелка» о трансформации ландшафта Земли. Об этом он написал в статье для Wired.

Писатель рассказал об открытии исследовательской программы «Терраформинг». «Это комплексный проект по фундаментальной трансформации земных городов, технологий и экосистем для обеспечения того, чтобы планета и в будущем была способна поддерживать жизнь», — пояснил Стерлинг.

По его словам, обычно термин «терраформирование» используется для исследований возможностей изменения экосистем других планет для создания состояния, пригодного для обитания земных животных и растений. Однако из-за деятельности человека и экологической угрозы в ближайшее время трансформировать придется саму Землю.

Обучение на программе «Терраформинг» начнется 27 января и продлится до 5 июля 2020 года. Занятия пройдут на английском языке и будут бесплатными. Программа предусматривает посещение лекций и воркшопов в Москве, а также научные поездки, в том числе в ведущие вузы США — Гарвардский и Массачусетский университеты, а также в британский Кембриджский университет. Институт Стрелка принимает заявки на обучение до 31 августа.

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