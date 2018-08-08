Журналист The New York Times расскажет москвичам о новых технологиях

Автор The New York Times и бестселлера «Все лгут. Поисковики, Big Data и Интернет знают о вас все» Сет Стивенс-Давидовиц примет участие в открытой дискуссии «Как новые технологии меняют государство», сообщает пресс-служба летней программы Binary District X Strelka.

Стивенс-Давидовиц как бывший исследователь больших данных в Google расскажет, как цифровизация повлияла на экономику, а также обсудит концепцию цифровой экономики государства и принципы, на которых она должна базироваться: использование информационных технологий для удобства граждан. Кроме того в рамках дискуссии он пояснит, как взаимодействие граждан и государства меняется под влиянием технологий, и как государство формирует цифровую экономику.

О том, почему бизнесу для развития технологий необходима инфраструктура, законодательная база и доверие международных партнеров, расскажет также эксперт Совета Федерации Комиссии по развитию информационного общества Артем Геллер Модератором дискуссии выступит академический руководитель образовательной программы «Журналистика данных» ВШЭ Тина Бережная.

Ранее о новых технологиях и ресурсах, которые требуются для перехода бизнеса на цифровую модель, москвичам рассказал сооснователь крупнейшей краудфандинговой платформы Kickstarter Чарльз Адлер и основатель интернет-энциклопедии «Википедия» Джимми Уэйлс.

Binary District x Strelka — серия образовательных мероприятий о цифровых технологиях и инновациях, спикерами которых являются мировые лидеры бизнеса, ученые, общественные и политические деятели.

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