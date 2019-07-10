Объявлена программа кинофестиваля Strelka Film Festival

В московском институте «Стрелка» пройдет ежегодный фестиваль Strelka Film Festival by Okko при поддержке онлайн-кинотеатра Okko. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет с 19 по 28 июля. На нем будут представлены фильмы-победители и участники Каннского кинофестиваля, «Кинотавра», Трайбеки и кинофестиваля в Торонто. Среди них — ленты Yesterday Дэнни Бойла, «Молодой Ахмед» Дарденнов, «Извините, мы вас не застали» Кена Лоуча, «Вивариум» Лоркана Финнегана, «Озеро диких гусей» Дяо Инаня, «Гив ми либерти» Кирилла Михановского, «Портрет девушки в огне» Селин Скьяммы, «Прекращение» Лава Диаса и «Давай разведемся» Анны Пармас. Закроет кинофестиваль картина «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» режиссера Ксавье Долана.

«Это самая крутая селекция за четыре года, что мы показываем кино на "Стрелке". Высококлассное зрительское кино встречается в ней с произведениями самого лютого артхауса», — заявил программный директор фестиваля Стас Тыркин.

Помимо показов в рамках мероприятия пройдет серия дискуссий с лидерами российской киноиндустрии. Купить билеты на сеансы и зарегистрироваться на дискуссионную программу можно на сайте фестиваля.

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