В Ингушетии открыли подстанцию с цифровыми элементами

Группа «Россети» открыла в Ингушетии первую очередь подстанции «Плиево Новая» с цифровыми элементами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Инвестиции в первую очередь составили 808 миллиона рублей. Общий объем инвестиций в проект превысит миллиард рублей. Второй пусковой комплекс будет открыт в июле 2020 года.

Энергообъект общей мощностью 80 мегаватт позволит выдать потребителям Чечни и Ингушетии электроэнергию, которая вырабатывается на Грозненской ТЭС. На подстанции установлено российское оборудование и применяются цифровые технологии. Открытие подстанции отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

В конце сентября первый цифровой городской диспетчерский пункт открыли в Ижевске. Предполагается, что он позволит до 2022 года в два раза снизить количество технологических нарушений и время их ликвидации. Помимо этого до 30 процентов в год увеличится экономия затрат.

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