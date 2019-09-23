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«Агент Кремля» в Великобритании предложил ввести четырехдневку

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Лейбористская партия Великобритании объявила о планах по сокращению рабочей недели. Во время ежегодной партийной конференции один из ее лидеров Джон Макдоннелл заявил, что «люди должны работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать». Слова прозвучали на фоне возможности назначения парламентских выборов, передает Business Insider.

По словам Макдоннелла, британцы работают больше всех в Европе, но если победят лейбористы, то количество рабочих часов за десять лет сократится до 32 в неделю, и это не скажется на зарплате.

Политик подчеркнул, что добиться такого результата можно будет с помощью Европейской директивы о рабочем времени, которая ограничивает количество рабочих часов в неделю. При этом он пообещал провести переговоры с профсоюзами и работодателями, чтобы достичь устраивающей всех конфигурации.

Лора Паркер, координатор группы Momentum, созданной в 2015 году чтобы поддерживать лидера лейбористов Джереми Корбина, заявила о полном согласии с этой инициативой. По ее словам, она счастлива видеть, как программа, которую много лет продвигала Momentum, стала официальной целью лейбористов.

В материале отмечается, что британцы действительно работают больше, чем в среднем в европейских странах — 42,5 часа против 41,2 часа. Но еще две недели назад в партии считали, что планы по сокращению рабочей недели нереалистичны, а самому Корбину прочили скорую отставку из-за разногласий по разным вопросам. Макдоннелл является второй фигурой среди лейбористов, так что можно констатировать победу сторонников Корбина по четырехдневке.

Новые выборы могут пройти в случае, если консерваторы во главе Борисом Джонсоном не договорятся с оппозицией по вопросу Brexit. Джонсон грозит выйти из ЕС 31 октября, даже если сделка сорвется. Корбин в случае победы обещает сначала заключить с Брюсселем договор о Brexit, а затем вынести его на общенациональный референдум.

Джереми Корбина регулярно критикуют в Великобритании и на Западе в целом за «пророссийскую позицию». Он неоднократно объявлял, что не поддерживает нынешние российские власти, но его противники постоянно указывают, что аргументы лейбориста раз за разом совпадают с теми, что звучат из Москвы. Корбин обвинял Запад в нарастающем хаосе по всему миру, в том числе на Украине, выступал за ликвидацию НАТО и ядерное разоружение Великобритании в одностороннем порядке, а во время расследования по делу об отравлении Скрипалей призывал не обвинять Россию.

Дискуссию о введении в России сокращенной рабочей недели с неизменной заработной платой начал этим летом глава правительства Дмитрий Медведев. В сентябре Минтруд должен быть обсудить возможность внедрения четырехдневки в тестовом режиме на 266 предприятиях малого и среднего бизнеса из 30 регионов России.

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