Украинцев позвали бороться с заграничными жуками

Минсельхоз Чехии предложил ежегодно приглашать украинцев для борьбы с жуком-короедом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. Этот вопрос планируют обсудить в правительстве.

В частности, предлагается разработать новую программу выдачи рабочих виз. «До 2022 года таким образом в Чехию могут прибыть 4,5 тысяч работников, из расчета 1,5 тысячи человек в год», — уточнили в министерстве. Предполагается, что виза будет выдаваться на год, цель и срок прибывания в стране поменять будет нельзя. В Минсельхозе указали, что работников за рубежом приходится искать, поскольку местные жители не спешат занимать рабочие места, отрасли не хватает как минимум 57 тысяч человек.

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Из-за заполонивших чешские леса вредителей прибыли госкомпании «Леса Чехии» за первое полугодие обрушилась в 10 раз — до 169 миллионов крон (около 7 миллионов долларов). Чтобы компенсировать потери, власти страны выделили порядка 108 миллионов долларов в качестве дотаций для частных владельцев лесов.

В начале июня Bloomberg сообщал, что стремительно распространяющаяся по миру кукурузная листовая совка разоряет фермеров. Насекомые пожирают почти две сотни видов растений, включая рис, кукурузу, овощи, хлопок, пшеницу, соевые бобы и сахарный тростник. В Китае для борьбы с вредителями начали применять дроны.

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