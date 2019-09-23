Познер объяснил отказ покидать Россию

Телеведущий Владимир Познер заявил, что покинул бы Россию, если бы потерял веру в демократию в стране. Об этом он сказал на творческом вечере в Казани. Отчет о мероприятии доступен на сайте Kazanfirst.

Один из гостей встречи с журналистом спросил, считает ли Познер демократию и свободу слова возможными в России. Он назвал этот вопрос провокационным, однако ведущий с ним не согласился.

Материалы по теме «Если хочется переспать — то на здоровье» Владимиру Познеру — 85. Он играет в теннис, пьет виски и идеально сочетает носки с брюками

По мнению Познера, провокационными называют неприятные вопросы, а этот ему нравится. «Знаете, если бы я не верил, я бы уехал», — заявил журналист. Однако он отметил, что россияне не очень демократичны, так как часто проявляют нетерпимость по отношению к отличающимся от них людям. «У нас авторитарная страна», — заключил ведущий, отметив, что официально страна считается демократической.

Ранее Познер уточнил, что в России его удерживает работа. Он отметил, что в любой другой стране он не добьется таких влияния и репутации, какие он заработал здесь. По словам журналиста, если он не сможет продолжить работу в России, он покинет страну и уедет в Париж, так как именно в своей квартире в этом городе он ощущает домашний уют.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!