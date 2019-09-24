Определен срок окончания строительства аэропорта на Камчатке

Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) опорного для восточного побережья Камчатки аэропорта в поселке Оссора, который не имеет прямого дорожного сообщения с региональным центром, будет завершена до конца 2019 года. Строительство всего аэропорта власти планируют завершить к осени 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«С учетом того, насколько активно ведутся работы, до наступления зимы основной объем должен быть выполнен. В целом, уже уложено порядка 900 метров полосы, это примерно 2/3 от общей длины ВПП», — уточнил глава региона Владимир Илюхин.

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В рамках реконструкции аэропорта также будут построены перрон и рулежная дорожка, установлено ограждение, смонтировано светосигнальное оборудование. На ремонт будет выделено порядка 354 миллионов рублей. Ремонт отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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