Меган Маркл сняла дорогое кольцо во время поездки в Африку

Герцогиня Сассекская Меган сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты заметили, что на безымянном пальце Меган Маркл нет золотого кольца с бриллиантами стоимостью 140 тысяч фунтов стерлингов (11 миллионов рублей), которое она получила в день помолвки от своего супруга. Вместо него она надела украшение с бирюзой американского бренда Jennifer Meyer за 200 фунтов (около 15 тысяч рублей). Обручальное кольцо она также оставила на пальце.

Герцоги Сассекские выступили перед толпой в самом криминальном районе Кейптауна — поселке Ньянга. «Я с вами как мать, как жена, как цветная женщина и как ваша сестра», — заявила Маркл во время речи.

В июле сообщалось, что принц Гарри подарил своей супруге Меган Маркл кольцо с особым смыслом в честь годовщины их свадьбы. Золотое кольцо украшено камнями, символизирующими месяц рождения членов семьи принца: хризолит в честь Меган Маркл, которая родилась в августе, изумруд в честь их сына Арчи (май) и сапфир в честь самого принца Гарри (сентябрь).

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