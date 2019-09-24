Найдено простое средство против смертельных болезней

Ученые Университета Суррея в Англии обнаружили, что природный антиоксидант, который содержится в зеленом чае, может оказаться полезным в борьбе против опасных инфекций, устойчивых к антибиотикам. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что эпигаллокатехин (EGCG) восстанавливает активность антибактериального препарата азтреонама, который используется для лечения инфекций, вызванных микроорганизмом Pseudomonas aeruginosa. Комбинация антиоксиданта и антибиотика оказалась более эффективной, чем каждое из этих веществ по отдельности. Это было подтверждено в результате тестов in vitro (на бактериальных культурах) и in vivo с использованием личинок большой восковой моли.

EGCG усиливает поглощение клеткой P.aeruginosa антибиотика, а также, возможно, включается в биохимический путь, отвечающий за уязвимость к антибактериальному препарату.

Pseudomonas aeruginosa — грамм-отрицательная бактерия, которая для человека является условно-патогенной: она преимущественно заражает лиц с ослабленным иммунитетом. Ее часто находят в гнойных ранах и при циститах. Всемирная организация здравоохранения включила микроорганизм в список критических угроз для здоровья людей, поскольку она вызывает суперинфекции — вторичные инфекции, устойчивые ко всем основным лекарствам.

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