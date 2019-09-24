Раскрыта тайна пропавшего оружия убийцы Михаила Круга

Следователи обнаружили пистолет ТТ, из которого, предположительно, в июле 2002 года был застрелен шансонье Михаил Круг. Об этом во вторник, 24 сентября, представители Следственного комитета России (СКР) рассказали на пресс-конференции, организованной kp.ru.

По словам представителей СКР, части двух пистолетов — ТТ и ПМ — были обнаружены в одном из болот на территории Тверской области. По данным следствия, ранее оружие принадлежало члену банды «Тверские волки» Дмитрию Веселову, подозреваемому в убийстве Круга. Эти пистолеты Веселов всегда носил с собой.

В июле 2002 года Веселов вместе с другим членом ОПГ, Александром Агеевым, проникли в дом Круга для совершения кражи. Они действовали по указанию лидера «Тверских волков» Александра Костенко. Однако, все пошло не по плану. Шансонье оказал сопротивление бандитам — и был застрелен Веселовым. При этом Агеев утверждает, что не знал о наличии пистолета у своего подельника.

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