Раскрыты подробности жизни готовившего массовую бойню школьника

Российский подросток, которого борцы с экстремизмом задержали по подозрению в подготовке массового убийства в одной из школ Кирова, ясно давал понять одноклассникам, что планирует устроить теракт. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам школьников, мальчик почти ни с кем не общался и вел себя отчужденно. Он называл себя сиротой и говорил, что никому не нужен.

Как стало известно каналу, подросток недавно переехал в Киров к отцу, работающему в МЧС, и жил с ним и мачехой. До этого он проживал в Казани с матерью.

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Ранее во вторник уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин заявил, что у школьника был конфликт с другими учащимися, что послужило мотивом для подготовки преступления.

О предотвращении массового убийства в одной из школ Кировской области стало известно 24 сентября. Сообщалось, что несовершеннолетний интересовался темой школьного насилия и во время нападения собирался применить холодное оружие и самодельные бомбы.

В то же время известно, что он не владел указанными предметами и не имел доступа к ним — речь шла лишь о «мониторинге соцсетей». Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего школьника. Он находится под подпиской о невыезде.

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