Киселев разочаровался в Дуде и упрекнул его в обмане

Телеведущий и гендиректор международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил о профессиональном разочаровании в журналисте Юрии Дуде из-за проведенного интервью для YouTube-канала «вДудь». Слова Киселева передает РИА Новости.

По словам ведущего, он был «несколько разочарован профессионально», поскольку в ходе интервью ему не удалось поговорить о журналистике, а вопросы, которые подготовил Дудь, показались ему поверхностными. «Юрий был разочаровывающе плохо подготовлен и совершал ошибки в информации», — добавил Киселев.

Материалы по теме «Знали бы люди, что их просто используют» На российском телевидении почуяли оттепель. На самом деле стало только хуже

Глава агентства выразил мнение, что Дудь «был явно не готов» и «позволял себе не очень корректные вопросы». При этом Киселев добавил, что Дудь человек способный и нашел свою нишу в интернете.

По словам ведущего, он не был заинтересован давать интервью блогеру, однако на встрече настояли его дети. Киселев добавил, что письменно разрешил монтировать интервью, но Дудь от монтажа отказался. Он возмутился тем, что в итоге в выпуске «фейково утверждается», что он просил не монтировать.

Интервью Дудя с Киселевым вышло 5 февраля 2019 года. Оно набрало более девяти миллионов просмотров. Зрители неоднозначно оценили выпуск. Многие в комментариях оставляли негативные отзывы по поводу подготовки Дудя. Другие отметили, что Дудь смотрелся слабо из-за мастерства Киселева в ответах на вопросы.

Киселев — телеведущий, заместитель генерального директора ВГТРК, генеральный директор МИА «Россия сегодня». Ведет еженедельную передачу «Вести недели», благодаря экспрессивным высказываниям в которой он прославился в сети. В частности, говорил о способности России «превратить США в радиоактивный пепел» и предлагал «зарывать в землю или сжигать» сердца погибших в ДТП геев. В 2000-х годах работал на украинском канале ICTV.

Дудь — заместитель гендиректора Sports.ru, бывший главный редактор этого интернет-издания. Работал в спортивной редакции «НТВ-Плюс» и на телеканале «Спорт». Вел программу «Удар головой» на телеканале «Россия-2», «Культ тура» на «Матч ТВ». Регулярно публикует интервью со знаменитостями на YouTube-канале «вДудь». На канал подписаны более шести миллионов человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!