13-летняя мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман подала в суд на авиакомпанию Air Canada за требование снять хиджаб перед полетом. Об этом сообщает телеканал KGO-TV.

Девочка должна была вылететь из международного аэропорта Сан-Франциско в Торонто на соревнования по сквошу. Сотрудница аэропорта попросила ее снять хиджаб, потому что на фото в паспорте она изображена без головного убора. Абдельрахман рассказала, что пропустили всех участников команды и тренера, а ее задержали. Она назвала произошедшее дискриминацией.

Спортсменка сообщила, что ей могли дать отдельную комнату для осмотра без хиджаба, однако не сделали этого. Мусульманка переживает, что ей пришлось снять головной убор при всех. По ее словам, лицо в хиджабе видно, поэтому не было смысла его снимать. Также она рассказала, что на рейсе был пассажир в шляпе, которого не попросили снять головной убор.

Air Canada не дала комментариев телеканалу, но семья утверждает, что им прислали электронное письмо. Авиакомпания сообщила родителям девочки, что изменила свою политику после инцидента.

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