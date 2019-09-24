Соцсети губернатора Ямала вошли в TOP-10 самых цитируемых в августе

Аккаунты губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова в социальных сетях заняли восьмую строчку в рейтинге самых цитируемых за август 2019 года глав регионов. Анализ активности соцсетей глав российских регионов провели в «Медиалогии».

Попадание в десятку констатирует повышение интереса российских СМИ к аккаунтам ямальского губернатора, как к источнику информации.

Самыми цитируемыми постами Дмитрия Артюхова стали сообщения и отчеты о поездке за рулем «Лады» по дорогам восточной части округа. Губернатор провел в пути восемь дней, преодолел тысячу двести километров северных дорог и посетил 11 населенных пунктов. Всю поездку он вел видеодневник: рассказывал о планах на день, размещал видеоотчеты и истории с посещения строек и осмотра проблемных мест, вел прямые эфиры встреч с жителями. Также глава региона советовался с ямальцами, на какие проблемные места в их городах и поселках ему обратить внимание. За время поездки Артюхов опубликовал в соцсетях 16 постов, 5 видеотрансляций со встреч с жителями и несколько десятков историй.

«Дмитрий Артюхов — один из губернаторов новой волны, умеет выстраивать прямой диалог с гражданами в эффективных сегодня форматах "новой искренности"», — прокомментировал новость президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Ямальцы формат приветствуют — в аккаунтах Дмитрия Артюхова в социальных сетях в течение всего года наблюдается прирост подписчиков. Сейчас на Instagram губернатора подписаны 41 964 человека. Во «ВКонтакте» у него 8,9 тысячи подписчиков.