Губернатор ЯНАО «запротоколировал каждую кочку» на дорогах округа

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов преодолел 1200 километров главной трассы региона на отечественной LADA XRAY и зафиксировал все недостатки на дороге, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-службу.

Глава региона будет использовать полученную информацию, чтобы до конца своего губернаторского срока добиться ремонта дорожного полотна. «Теперь разговор с дорожниками будет строиться по-другому. У меня запротоколирована каждая кочка, в машине стояли камеры. Если мне в следующем году скажут, что ее не было, я отмотаю все эти 1,2 тысячи километров и скажу: "Нет уж, она была" — и будем исправлять», — цитирует пресс-служба слова Артюхова. Контролировать качество дорог будут эксперты из лаборатории.

Дмитрий Артюхов ехал от Салехарда до Ноябрьска восемь дней. За это время он посетил 11 населенных пунктов и провел семь встреч с жителями. В ходе поездки губернатор вел видеодневник и выкладывал ролики в соцсетях.

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