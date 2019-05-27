Губернатор Ямала поддержит вклад жителей региона в распределение бюджета

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что намерен поддержать идею инициативного бюджетирования в регионе. Его слова передает Znak в понедельник, 27 мая.

Артюхов отметил, что это «абсолютно правильная» идея, поскольку «любые формы обратной связи, где есть мнение жителей — это очень хорошо». Он также напомнил, что полгода назад на Ямале уже стартовал проект «Живем на севере» с участием местных жителей, в рамках которого каждый может предложить, как сделать проживание в регионе лучше. Так, на сайт проекта уже поступило более трех тысяч идей, 867 из которых были взяты на рассмотрение.

Губернатор также посетовал на факты вандализма при благоустройстве населенных пунктов. Он рассказал, что бывают случаи, когда через несколько дней после открытия новых детских и спортивных площадок, остановок местные жители успевают что-то испортить.

«В случае с инициативным бюджетированием люди будут чувствовать сопричастность и беречь сделанное. Растет гражданская позиция, бережное отношение к тому, что ты сам выбрал», — считает Артюхов.

Под инициативным бюджетированием подразумевается совокупность гражданских инициатив, направленных на решение вопросов по части расходования бюджетных средств, а также контроль за реализацией проектов.

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