Мужчина пил две банки газировки в день и лишился возможности двигать рукой

Житель малайзийского города Раванг, штат Селангор, едва не лишился руки из-за своего пристрастия к газировке. Об этом сообщает сайт Unilad.

56-летний Мод Разин Мохамед (Mohd Razin Mohamed) каждый день выпивал в офисе как минимум по две банки газировки. Он пил так много сладких напитков, что три раза падал в обморок на работе. В результате из-за излишнего употребления сахара у мужчины развился диабет.

Вскоре после того, как Мохамеду был поставлен диагноз, у него на спине возник гигантский нарыв. Только когда гангрена распространилась на правую руку, он обратился за медицинской помощью. К этому моменту под раной уже была видна кость.

Врачи провели мужчине экстренную операцию. Они отрезали пораженную кожу, удалили гной и ввели пациенту интенсивный курс антибиотиков. В результате малайзийцу спасли руку, но он больше не сможет работать, так как его конечность не может нормально функционировать. Мохамед страдает от болей в спине.

Также мужчина принимал лекарство, которое регулировало уровень сахара в его организме. Он пообещал врачам сократить количество употребляемых сладостей, чтобы проблема не повторилась.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Дербишир заработала во время пробежек вросший ноготь и лишилась ноги. Женщина страдала от диабетической нейропатии и знала, что любое заражение может обернуться ампутацией конечности, поэтому сразу обратилась к врачу, но ей не смогли вовремя помочь.

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