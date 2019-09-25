Меган Маркл покрыла голову ради мусульман

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике в платке ради посещения старейшей мечети Южной Африки. Об этом сообщает Daily Mail.

Также она надела платье в пол цвета хаки. Однако его рукава были короткими и не достигали локтей Маркл.

Герцогиня и ее муж принц Гарри посетили мечеть Аувал в Кейптауне в рамках празднования Дня наследия — государственного праздника ЮАР, посвященного культуре, разнообразию и традициям страны. Супруги встретились с представителями различных религиозных конфессий Южной Африки, а также прогулялись по району, в котором расположена мечеть.

Ранее в сентябре Меган Маркл сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке. Журналисты заметили, что на безымянном пальце Меган Маркл нет золотого кольца с бриллиантами стоимостью 140 тысяч фунтов стерлингов (11 миллионов рублей), которое она получила в день помолвки.

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