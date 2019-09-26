Один из основателей группы Cream попал в больницу в критическом состоянии

Барабанщик и один из основателей рок-группы Cream Джинжер Бейкер попал в больницу в тяжелом состоянии. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте британского музыканта.

«Семья Бейкеров с сожалением сообщает, что Джинджер находится в тяжелом состоянии в госпитале. Пожалуйста, молитесь за него сегодня вечером», — написали родственники звезды. Они не сообщили дополнительных подробностей о причинах госпитализации 80-летнего барабанщика.

Как передает Rolling Stone, в последние годы у Бейкера неоднократно возникали проблемы со здоровьем. В 2016 году он перенес операцию на открытом сердце. Ранее в том же году он был вынужден отменить тур, так как врачи заявили, что у него серьезные проблемы с сердцем.

В 2013 году музыкант в одном из интервью признался, что страдает от дегенеративного артрита и хронической обструктивной болезни легких, вызванной курением. Он пояснил, что из-за плохого здоровья чувствует себя совершенно измотанным после выступлений.

В начале 1966 года Бейкер вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом создал коллектив Cream. Позднее он играл в группах Blind Faith, Ginger Baker's Air Force, Baker Gurvitz Army и BBM. Журнал Rolling Stone разместил его на третьем месте рейтинга сотни величайших барабанщиков всех времен.

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