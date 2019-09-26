Российский следователь угоняла машины мертвых

Сотрудница подмосковной полиции решила заработать на похищении машин умерших людей. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, следователь из Подольска вместе с подельниками проверяла автомобили в базе Госавтоинспекции. Если владелец машины значился умершим, транспорт вывозили на эвакуаторе.

Схема работала, пока преступники не вывезли автомобиль, который был продан другому владельцу, но еще не переоформлен. Мужчина не нашел свою машину и заявил в полицию. В МВД нашли эвакуировавших транспорт мужчин. Те отрицали вину, заявив, что сотрудница полиции показала им все необходимые документы на машину, попросила ее вскрыть и перегнать.

В ходе расследования удалось установить, что эвакуаторщики знали о плане кражи. Их задержали, но сама следователь успела скрыться вместе с подельником, узнав, что в ее отношении возбудили уголовное дело.

В пресс-службе регионального главка МВД заявили, что по данному факту проходит служебная проверка.

27 августа сообщалось, что россиянин угнал эвакуатор, чтобы вызволить свою машину со штрафной стоянки. Установлено, что он угрожал водителю эвакуатора оружием. Мужчину задержали сотрудники полиции.

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