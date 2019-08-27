Россиянин угнал эвакуатор для похищения машины со штрафстоянки

Вооруженный ростовчанин угнал эвакуатор, чтобы вернуть свою машину со штрафстоянки. Об этом во вторник, 27 августа, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел 25 августа в Азовском районе Ростовской области. 36-летний местный житель за рулем Audi А4 не справился с управлением на трассе и врезался в КамАЗ, после чего его автомобиль отбросило на другой грузовик. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД, виновник аварии, у которого заметили «видимые признаки опьянения», отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Мужчину отстранили от управления автомобилем и эвакуировали его Audi на штрафстоянку в Азове.

Владелец автомобиля поехал за эвакуатором на такси. Проникнув на штрафстоянку, он достал травматический пистолет, несколько раз выстрелил вверх и угрозами заставил водителя эвакуатора поехать в один из гаражных кооперативов Азова.

Там мужчин на эвакуаторе увидел сторож и вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники ДПС задержали угонщика, в отношении него возбудили уголовное дело.

В мае в Челябинске осудили школьницу, угнавшую у бабушки автомобиль Mercedes-Benz и сбившей на нем сотрудника ДПС. Девушку приговорили к 2,5 года условно.

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