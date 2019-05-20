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Банду российских подростков осудили за серийные угоны и кражи

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Восемь несовершеннолетних жителей Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) признаны виновными в угонах, кражах и разбойном нападении. Об этом в понедельник, 20 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по региону Алина Никифорова.

Пятерым из несовершеннолетних назначено наказание от 4 до 5 лет в воспитательной колонии и колонии общего режима, еще двоим — лишение свободы условно с испытательным сроком 1,5 и 2 года. Подросток, признанный виновным в краже, приговорен к 120 часам обязательных работ.

Подростки совершили более 30 преступлений. Им были предъявлены обвинения по статьям 158 («Кража»), 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 162 («Разбой») УК РФ.

О передаче этих уголовных дел в суд сообщалось 10 января. По данным следствия, с апреля по октябрь 2018 года обвиняемые угнали 15 отечественных автомобилей в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе. Из салонов машин они похищали деньги, сотовые телефоны, магнитолы и другие ценные вещи. Один из угнанных автомобилей фигуранты дела сожгли, надеясь скрыть совершенное преступление.

В городе Нижневартовске двое из них совершили разбойное нападение на пожилую женщину, попытавшись отобрать у нее сумку, но преступление пресек случайный свидетель.

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