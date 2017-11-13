Нападавшую на женщин банду подростков-грабителей поймали в Новосибирске

В Новосибирске задержали двоих подростков 16 и 17 лет, которые, по версии следствия, причастны как минимум к шести грабежам женщин. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

«Установлено, что несовершеннолетние лица причастны к совершению не менее шести грабежей на территории Первомайского района города Новосибирска, совершенных в отношении женщин», — говорится в сообщении.

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В частности, по данным следствия, вечером 9 ноября подозреваемые гуляли по Первомайскому району и рядом с домом №30/1 по улице Героев Революции встретили 42-летнюю женщину. Подростки сбили потерпевшую с ног и обыскали ее, однако не нашли ничего ценного.

«После этого несовершеннолетние стали совместно наносить множественные удары руками и ногами потерпевшей, (...) от которых она скончалась на месте происшествия. Далее [подозреваемые] скрылись», — отметили в региональном управлении СКР.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемые задержаны, 13 ноября суд рассмотрит вопрос о заключении их под стражу.

10 августа стало известно, что в Москве задержали банду подростков, которые убили по меньшей мере двух человек.