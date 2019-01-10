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Российские подростки пошли под суд за серийные угоны в трех городах

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Дела восьми подростков в возрасте от 14 до 16 лет переданы в суд. Им предстоит ответить за 37 преступлений (в основном — угонов), потерпевшими по которым признаны более 20 взрослых россиян. Об этом в четверг, 10 января, «Ленте.ру» сообщила Алина Никифорова, официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным следствия, с апреля по октябрь 2018 года обвиняемые угнали 15 отечественных автомобилей в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе. При этом из салонов машин они похищали деньги, сотовые телефоны, магнитолы и другие ценные вещи. Один из угнанных автомобилей фигуранты дела сожгли, надеясь скрыть совершенное преступление.

Двое из обвиняемых в мае в городе Нижневартовске совершили нападение на пожилую женщину, попытавшись отобрать у нее сумку, но разбойное нападение пресек случайный свидетель.

Четверых из восьми фигурантов задержали на угнанном автомобиле в Тюмени, куда они приехали из Сургута без документов, преодолев более 800 километров. Позже всем восьмерым были предъявлены обвинения по статьям 158 («Кража»), 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и 162 («Разбой») УК РФ.

В ходе следствия четверых подростков отпустили под подписку о невыезде, еще четверо находились под домашним арестом. Трое фигурантов дела меру пресечения нарушили, в связи с чем по ходатайству следователя СКР суд заключил их под стражу. В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд.

«Все подростки проживали в разных районах, в благополучных семьях, имеющих постоянный доход. Они посещали разные школы, но всех объединяют отрицательные характеристики и по месту жительства, и по месту учебы: они систематически прогуливали занятия, имели неудовлетворительные отметки. Все состояли на учете в органах внутренних дел, трое были ранее судимы за кражи», — уточнила Алина Никифорова.

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