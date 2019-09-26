Магазины популярной в России сети закроют

Компания X5 Retail Group, владеющая брендами «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», объявила о закрытии и переформатировании большей части гипермаркетов «Карусель», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Планируется, что 34 действующих магазина к началу 2021 года будут переоборудованы в торговые точки большого формата и переданы в управление сети «Перекресток». Еще 20 магазинов должны будут закрыться к 2022 году.

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Оставшиеся 37 супермаркетов по всей стране продолжат работать под брендом «Карусель». При этом в дальнейшем не исключено и их закрытие — если такое решение примет менеджмент. Всего реорганизация сети должна будет занять два года.

По словам главы X5 Retail Игоря Шехтермана, решение о закрытии части магазинов продиктовано «сложностями, с которыми сталкивается этот формат». В дальнейшем компания намерена сконцентрироваться на магазинах у дома. «Те локации, которые явно не привлекают покупателя, мы закрываем. Объекты, которые имеют потенциал к улучшению, меняем на успешную модель "Перекрестка"», — отметил Шехтерман.

Два года назад X5 Retail приняла решение закрыть магазины «Перекресток Экспресс». Тогда его объясняли узостью сегмента, в котором работали супермаркеты.

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