Беглов вступился за художников

Художников петербургской арт-группы «Митьки» не будут выселять из помещения, которое они занимают на улице Марата. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил 78.ru губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Глава региона призвал художников не беспокоиться и заверил, что у них «все будет в порядке». «Соответствующее поручение я уже дал. Пусть продолжают дальше трудиться и творить», — отметил он.

«Митьки» оказались под угрозой выселения из здания арт-центра из-за юридической путаницы. Творческое объединение не сообщило вовремя о смене юридического лица, и в результате ему было предписано освободить помещение до 30 сентября.

Как пояснили изданию в городском комитете по контролю за имуществом, в настоящее время происходит процесс оформления документов на новое юридическое лицо. При этом покидать занимаемое ими здание художникам не требуется, подчеркнули там.

Арт-группа «Митьки» создана в 1980-х годах. Основа ее философии — доброта и жалостливость, а также другие принципы, изложенные в книге «Митьки», написанной идеологом движения Владимиром Шинкаревым. Выставки «митьков» периодически проходят в московских и питерских галереях, а работы отдельных художников хранятся в крупнейших российских музеях, в том числе Эрмитаже, Русском музее и Третьяковской галерее.

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