Нетаньяху соберет новое правительство Израиля

Премьер-министру Биньямину Нетаньяху предстоит сформировать новое правительство Израиля. Такое решение принял президент страны Реувен Ривлин, сообщает Reuters.

«Мне ясно, что на данный момент у Нетаньяху больше шансов сформировать администрацию», — заявил он журналистам. Премьер заверил президента, что вернет ему мандат, если не сумеет добиться цели в срок. На это у него есть 28 дней и возможность получить отсрочку еще на две недели.

У националистической партии Нетаньяху «Ликуд» и примкнувшего к ней блока партий правого толка в сумме набралось 55 голосов, у их политических противников, социал-демократов «Кахоль Лаван» и их блока, — 54 голоса. Как отметил Ривлин, это равновесие на самом деле куда менее устойчиво — ведь в блоке с левыми присутствуют 10 депутатов от арабских партий, которые не подтверждали, что согласятся сформировать правящую коалицию. Для ее создания нужно 61 место.

Такой расклад голосов сформировался после того, как были подсчитаны все бюллетени — до последнего момента казалось, что у левоцентристского блока на одно кресло больше.

Глава оппозиционного блока Бени Ганц ранее отказался встретиться с премьером для обсуждения возможного сотрудничества. Нетаньяху заявил, что такой шаг удивил и разочаровал его.

В попытке выиграть голоса избирателей премьер-министр еврейского государства ранее пошел на радикальные шаги: он пообещал официально присоединить к Израилю все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан — территорию, которая, по мнению ООН, находится под израильской оккупацией.

Премьер-министр Израиля выбирается через семь дней после окончания выборов в Кнессет. Традиционно им является лидер победившей фракции. Нетаньяху занимал этот пост сначала с 1996 по 1999 год, затем он снова стал премьером в 2009-м.

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