Нетаньяху обидели

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что расстроен из-за отказа главы оппозиции Бени Ганца встретиться с ним. Соответствующий пост появился в его Twitter-аккаунте.

«Я был удивлен и разочарован тем, что на этот момент Бенни Ганц все еще отказывается отвечать на мой призыв встретиться. Президент [Реувен Ривлин] призвал к единству, и без встречи двух основных партийных лидеров невозможно сформировать правительство единства», — написал премьер. Он добавил, что сформировать единство нужно как можно скорее и оно не должно опираться на антисионистские партии.

Перед этим Ганц заявил, что намерен сам создать «широкое либеральное правительство» и возглавить его, передает Reuters. Он также подчеркнул, что на него не повлияет оказываемое давление.

Ранее стало известно, что вместе с союзниками-консерваторами у партии Нетаньяху «Ликуда» будет 55 мест в Кнессете — у победивших на выборах левоцентристов Ганца из блока «Кахоль-Лаван» — 44. Восемь мест получила правая партия «Наш дом — Израиль», еще 13 — представители арабского населения.

Правая коалиция во главе с премьером собирается склонять победителей на выборах к формированию правительства без арабов. Источники сообщают, что пока политические противники Нетаньяху не собираются принимать это предложение.

В попытке выиграть голоса избирателей премьер-министр еврейского государства ранее пошел на радикальные шаги: он пообещал официально присоединить к Израилю все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан — территорию, которая, по мнению ООН, находится под израильской оккупацией.

Премьер-министр Израиля выбирается через семь дней после окончания выборов в Кнессет. Традиционно им является лидер победившей фракции. Нетаньяху занимал этот пост сначала с 1996 по 1999 годы, затем он снова стал премьером в 2009 году.

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