Нетаньяху поставил израильтян перед выбором

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал предварительные результаты выборов, на которых националистическая партия «Ликуд» занимает второе место. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Есть только два варианта: либо правительство, возглавляемое мной, либо опасное правительство, которое опирается на арабские партии. В настоящее время более чем когда-либо нельзя создавать правительство, опирающееся на антисионистские арабские партии», — подчеркнул Нетаньяху.

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По информации ТАСС, премьер также не поедет на Генеральную ассамблею ООН, которая откроется на следующей неделе. Вместо него там выступит министр иностранных дел Исраэль Кац.

Националистическая партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху по результатам подсчета 90 процентов голосов парламентских выборов отстает на одно кресло в израильском парламенте (Кнессете) от левоцентристского блока «Кахоль-Лаван». Этот альянс предлагает организовать региональную конференцию с арабскими государствами. Третьей силой в будущем парламенте станет, скорее всего, «Объединенный список» — альянс арабских партий.

Официальные результаты будут опубликованы 25 сентября.

В попытке выиграть голоса избирателей премьер-министр еврейского государства ранее пошел на радикальные шаги: он пообещал официально присоединить к Израилю все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан — территории, которая, по мнению ООН, находится под израильской оккупацией.

Премьер-министр Израиля выбирается через семь дней после окончания выборов в Кнессет. Традиционно им является лидер победившей фракции. Нетаньяху занимал этот пост сначала с 1996 по 1999 год, затем снова стал премьером в 2009 году.

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