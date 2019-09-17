Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент России Владимир Путин считает Израиль русскоязычным государством. Об этом он заявил на конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве во вторник, 17 сентября. Его слова передает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Глава государства отметил, что к настоящему моменту отношения России и Израиля достигли самого высокого уровня. По его мнению, между странами налажен «содержательный политический диалог».

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Российский лидер также сообщил, что намерен посетить Израиль в январе 2020 года и открыть в Иерусалиме мемориал памяти жертвам блокады Ленинграда. По его словам, необходимо противостоять разрастанию антисемитизма и ксенофобии, а также искажению итогов Второй мировой войны.

В конце июля сообщалось, что израильская сторона планирует пригласить президента России. Канцелярия премьер-министра Израиля считает, что приезд Путина на открытие памятника поможет укрепить поддержку Биньямина Нетаньяху среди русскоговорящих жителей, выходцев из России и стран бывшего СССР.

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