Путин и Нетаньяху обсудили Сирию

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили урегулирование ситуации в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

В частности, израильская сторона подробно изложила озабоченность по поводу угроз своей безопасности, отметил министр. Однако страны согласились в необходимости обеспечивать уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, подчеркнул он.

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«Была подчеркнута полная контрпродуктивность тех санкций, которые США и европейские страны ввели против законного правительства Сирии. Мы, по-моему, нашли у наших израильских коллег в этих вопросах понимание», — отметил Лавров. Российский министр добавил, что страны продолжат диалог на военном уровне, который на данный момент хорошо развивается.

Встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху прошла 12 сентября в сочинской резиденции российского президента «Бочаров ручей» и продолжались около трех часов.

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