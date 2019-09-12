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Путин поделился ожиданиями от выборов в Израиле

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Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на выборах в парламент Израиля победят ответственные политики. Об этом он сообщил на переговорах с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, передает в четверг, 12 сентября, ТАСС.

Глава государства отметил, что в Израиле проживает свыше 1,5 миллиона выходцев из СССР.

«Мы всегда считали их своими людьми, своими соотечественниками, и, конечно, нам небезразлично, какие люди придут в парламент Израиля», — сказал российский президент. Он также выразил надежду, что новые члены парламента будут участвовать в развитии российско-израильских отношений.

Ранее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что прямой контакт с Путиным представляет для него огромную ценность. Политик подчеркнул, что их отношения с российским коллегой основаны на взаимном уважении, однако их дружба не значит, что они во всем друг с другом соглашаются.

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