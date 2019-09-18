Партии Нетаньяху предрекли поражение на выборах

Националистическая партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху не получит лидерства на парламентских выборах. Об этом со ссылкой на экзит-поллы и неофициальные итоги подсчета голосов сообщает The Times of Israel.

По данным издания, после подсчета 91,5 процента голосов сторонникам премьера достанется от 54 до 56 мест в Кнессете. При этом члены левоцентристского альянса «Кахоль Лаван» получат примерно 58 кресел. Официального объявления результатов нет.

Скорее всего, сообщает издание, Нетаньяху придется пойти на формирование правительства с левоцентристами. Их лидер Авигдор Либерман уже заявил журналистам, что не против коалиции с правыми, а также считает «абсурдной» идею правительства с участием оппозиционных арабских партий.

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В попытке выиграть голоса избирателей премьер-министр еврейского государства ранее пошел на радикальные шаги: он пообещал официально присоединить к Израилю все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан — территории, которая, по мнению ООН, находится под израильской оккупацией.

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