Израильские ультраправые встали на сторону Нетаньяху

Три религиозные израильские партии правого толка подписали с премьер-министром и лидером националистической партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху договор, по которому они будут участвовать в переговорах о новом правительстве как единый блок и войдут в него исключительно все вместе. Об этом сообщает The Times of Israel.

Сообщается, что вместе с союзниками-консерваторами у «Ликуда» будет 55 кресел Кнессета — у победивших на выборах левоцентристов из блока «Кахоль-Лаван» — 44. Еще 8 мест получила правая партия «Наш дом — Израиль», а еще 13 — представители арабского населения.

Правая коалиция собирается склонять победителей на выборах к формированию правительства без арабов. Источники сообщают, что пока что политические противники Нетаньяху не собираются принимать это предложение.

В попытке выиграть голоса избирателей премьер-министр еврейского государства ранее пошел на радикальные шаги: он пообещал официально присоединить к Израилю все еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан — территорию, которая, по мнению ООН, находится под израильской оккупацией.

Премьер-министр Израиля выбирается через семь дней после окончания выборов в Кнессет. Традиционно им является лидер победившей фракции. Нетаньяху занимал этот пост сначала с 1996 по 1999 годы, затем снова стал премьером в 2009 году.

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