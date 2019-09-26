Бывший коммандос выпил коктейль со своим отрезанным пальцем

Бывший коммандос Королевской морской пехоты Великобритании Ник Гриффитс (Nick Griffiths) стал первым человеком, попробовавшим коктейль, в котором лежал отрезанный палец с его ноги. Об этом сообщает издание Metro.

В феврале 2018 года Гриффитс участвовал в международном турнире Yukon Arctic Ultra, который устраивают на канадской территории Юкон. Его участникам дается восемь дней на то, чтобы преодолеть по тундре около 500 километров. Британцу пришлось сойти с дистанции из-за обморожения. Он попал в больницу, где ему ампутировали три пальца на ноге.

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Перед операцией медсестра рассказала Гриффитсу о знаменитом коктейле с отрезанными пальцами, который подают в салуне при гостинице «Даунтаун» в юконском городе Доусон. По традиции от стакана нельзя отрываться, пока палец не коснется губ. Пальцев постоянно не хватает, потому что их то и дело крадут и глотают. Кроме того, со временем они портятся.

Гриффитс решил пожертвовать ампутированные пальцы для коктейля. Первое время они хранились у него дома в Великобритании, но затем ему удалось отправить их в Доусон по почте. Во вторник, 11 июня, посылку доставили в «Даунтаун». После этого пальцы шесть недель консервировали при помощи каменной соли.

Когда все было готово, в салуне устроили вечеринку, на которую приехал британец. Он первым выпил коктейль со своим пальцем. «Он был не так плох, как можно было бы подумать, — утверждает Гриффит. — Больше похоже на кусочек льда, чем на что-либо еще. Палец выглядел совершенно так же, как в прошлый раз, когда я его видел».

«По-моему, дочкам эта история уже надоела, — признается он. — Они говорят: "Ох, папа снова завел про свой палец". Но всей семье это кажется довольно забавным. Такое определенно запоминаешь навсегда».

Салун неоднократно проводил поиски донора, который мог бы пожертвовать заведению палец своей ноги. В нерабочее время палец хранят в соли. Его не дезинфицируют, поскольку, по мнению сотрудников бара, алкоголь, в который его помещают, убивает все бактерии.

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