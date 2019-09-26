Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН. Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам украинского лидера, Лавров сам подошел к нему, сказал, что хочет познакомиться и заверил, что Москва очень хочет, чтобы закончилась война в Донбассе. Также он поздравил Зеленского с обменом заключенными.

Украинский лидер ответил, что также хочет остановить войну, и предложил Лаврову для этого «отдать нам наши территории и обменять людей».

25 сентября сообщалось, что во время выступления на Генеральной ассамблее ООН Зеленский показал пулю, уточнив, что именно ею в Донбассе был убит украинский оперный певец Василий Слипак. По словам Зеленского, артист погиб, защищая Украину от российской агрессии. Позднее выяснилось, что Зеленский показал не ту пулю: снайпер, подавивший пулеметный расчет, в котором был Слипак, использовал оружие другого калибра.

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