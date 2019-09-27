Десятилетний мальчик умер после рядовой операции в российской больнице

В Балашихинской областной больнице минувшей ночью умер 10-летний мальчик, которому сделали неудачную операцию по удалению аппендицита. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сообщил отец ребенка.
По словам мужчины, операция проходила 26 сентября с 19:00 до 20:30, ночью мальчика никто не наблюдал. В 05:30 утра мать обнаружила, что ребенок не дышит. Его пытались реанимировать до 8 утра, но тщетно. Отец мальчика утверждает, что врачи задели сосуд.
В больнице пока не комментировали ситуацию.
Ранее 27 сентября Следственный комитет возбудил дело после ампутации руки ребенку, сломавшему руку. Из-за неправильного лечения у мальчика развилась гангрена и произошло заражение крови. Дело возбудили по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).