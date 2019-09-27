Раскрыт смысл маски и пластыря на лице Майкла Джексона

Телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддес объяснил, зачем поп-певец носил пластырь на носу и скрывал лицо маской. Об этом сообщает издание Metro.

Он заявил, что так артист пытался вызвать подозрения у журналистов и старался показаться таинственным в глазах общественности. Исполнитель был убежден, что интерес к нему пропадет, если из его образа исчезнет загадка.

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«Он умел манипулировать СМИ. Он точно знал, как попасть на первые страницы», — вспомнил Фиддес. По его словам, Джексон также не стремился раскрывать свою сексуальную ориентацию, чтобы подогревать интерес прессы. Телохранитель добавил, что певец не хотел «расстраивать фанатов и разрушать мистическую иллюзию вокруг себя».

Фиддес назвал полной чушью обвинения в педофилии, выдвинутые против звезды. Он подчеркнул, что Джексон встречался с девушками, а также состоял в браке. По мнению телохранителя, певец не мог растлевать детей на своем ранчо, потому что «едва ли там появлялся».

В августе стало известно, что во время допроса в 1994 году американский актер Марлон Брандо признался, что подозревает поп-звезду в педофилии. Артист поначалу считал Джексона геем, однако после личной беседы подумал, что тот «возможно, имеет какое-то отношение к детям».

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