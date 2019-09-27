Найдена причина возникновения смертельных суперинфекций

Ученые Ньюкаслского университет в Великобритании выяснили, что бактерии способны изменять свою форму, что делает их устойчивыми к антибиотикам. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили L-формы — бактерии, которые лишились клеточных стенок, но способные к развитию и размножению. Известно, что L-формы возникают под воздействием таких факторов, как антибиотики, ферменты и ультрафиолетовые лучи.

Показано, что в организме пациентов с инфекциями мочевыводящих путей, принимавших антибиотики, присутствуют лишенные клеточной стенки бактерии Escherichia coli, Enterococcus, Enterobacter и Staphylococcus. После того как антибактериальное средство теряет силу, микроорганизмы восстанавливают клеточную стенку всего за пять часов. У здоровых людей L-формы легко уничтожаются иммунной системой, но у пожилых и ослабленных болезнью пациентов бактерии выживают, после чего происходит рецидив инфекции.

По словам ученых, одним из методов борьбы с устойчивыми бактериями может стать комбинированное лечение. В этом случае одни антибиотики должны атаковать клеточные стенки, а другие — ДНК или РНК в клетке микроба.

Суперинфекциями называют вторичные инфекции, устойчивые ко всем основным лекарствам и опасные для жизни больного.

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