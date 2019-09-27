Матвиенко обвинила Зеленского в бездействии

Президент Украины Владимир Зеленский несет персональную ответственность за бездействие вместо прекращения огня в Донбассе и выполнения минских соглашений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее цитирует РИА Новости в пятницу, 27 сентября.

Комментируя выступление украинского президента в ООН, в ходе которого он обвинил Россию в развязывании войны, Матвиенко указала на угрозу необратимых последствий.

25 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Зеленский показал пулю, которой якобы убили украинского оперного певца Василия Слепака. По словам президента Украины, артист защищал Украину от российской агрессии.

В российском внешнеполитическом ведомстве раскритиковали заявление Зеленского. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, таким способом украинский лидер пытался отвлечь внимание от актуальных проблем.

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