Задержание спецназом полицейского начальника на Кавказе попало на видео

Задержание Сергея Рыбникова, начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности управления МВД России по Кабардино-Балкарской республике, попало на видео. Запись в пятницу, 27 сентября, публикует Telegram-канал «Северный Кавказ».
Как отмечает РЕН ТВ, Рыбников — фигурант дела об организации преступного сообщества. Вместе с ним были задержаны еще 14 человек, в том числе полицейские и сотрудники регионального управления ГИБДД.
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