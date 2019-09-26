Штурм квартиры с Шишканом бойцами спецназа попал на видео

Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Штурм спецназом квартиры, в которой находился Олег Медведев (Шишканов), также известный как Шишкан, попал на видео. Запись в четверг, 26 сентября, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

Операция была проведена 15 июля. На кадрах видно, как бойцы вскрывают дверь в квартиру и застают Шишканова лежащим в кровати. При этом он просит силовиков быть с ним помягче из-за больной спины. В тот же день Шишкан был арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ).

Ранее 26 сентября стало известно, что сотрудники МВД и СКР задержали восьмерых исполнителей убийства депутата Татьяны Сидоровой и ее семьи в Раменском районе Подмосковья в 2012 году. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, все задержанные входили в возглавляемое Шишкановым преступное сообщество.

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