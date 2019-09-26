Задержаны восемь убийц российского депутата из ОПГ Шишкана

Сотрудники МВД и Следственного комитета России (СКР) задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе Подмосковья в 2012 году. Об этом в четверг, 26 сентября, со ссылкой на ведомства сообщает ТАСС.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко уточнила, что все задержанные входили в возглавляемое Олегом Медведевым (Шишкановым) преступное сообщество.

Со своей стороны, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержания проводились в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях.

Она пояснила, что фигуранты подозреваются в убийстве депутата законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и ее родных в 2012 году.

По данным МВД, депутат и ее родственники были похищены из дома в подмосковном селе Малахово. Предположительно, они были убиты из-за того, что между Шишкановым и Сидоровой возник конфликт, связанный с ее бизнесом.

Ранее сообщалось, что ряд известных артистов, в числе которых Валерий Меладзе, Лев Лещенко и Любовь Успенская, подписали ходатайства о смягчении Шишканову меры пресечения. В сентябре суд продлил срок его ареста до 12 января 2020 года.

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