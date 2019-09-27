Знак «окей» признан расистским

Неправительственная организация американских евреев «Антидиффамационная лига» признала символ, который напоминает знак «окей» (кольцо из большого и указательного пальцев), разжигающим ненависть и обозначающим «превосходство белой расы». Об этом сообщает CBS News.

«Мы считаем, что правоохранительные органы и общественность должны быть полностью информированы о значении этих изображений, которые могут служить первым предупреждающим знаком для присутствия ненавистников в обществе или школе», — сказал один из лидеров организации.

В мае в употреблении этого расистского жеста обвинили лидеров «Эстонской консервативной народной партии» (EKRE) Марта и Мартина Хельме.

Дискриминационный жест зародился в онлайн-движении американских альт-правых, имея значение «власть белой расы» (White power). Сначала он существовал как мем, но его широкое распространение привело к резкой реакции противников. Отмечается, что ранее этот жест в суде демонстрировал подозреваемый по делу о расстреле людей в мечетях новозеландского города Крайстчерч.

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