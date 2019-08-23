Тренера сборной России по волейболу наказали за расистский жест

Международная федерация волейбола (FIVB) наложила дисквалификацию на тренера женской сборной России Серджио Бузато. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«Бузато отстранен на три матча. Дисквалификация распространяется на ближайшие игры сборной на чемпионате Европы», — сообщил изданию представитель Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко. Сборной России предстоят матчи с волейболистками из Белоруссии, Швейцарии и Германии.

17 августа стало известно о том, что FIVB возбудила дело в отношении тренера российской сборной. Его жест после победы россиянок над сборной Кореи сочли расистким. Бузато изобразил узкие глаза, что было воспринято как оскорбление соперника.

В матче против команды Кореи российские волейболистки одержали победу со счетом 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11). Результат позволил россиянкам пробиться на Олимпиаду в Токио.

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