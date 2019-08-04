Российские волейболистки пробились на Олимпиаду

Женская сборная России по волейболу переиграла команду Южной Кореи в заключительном матче отборочного турнира к Олимпиаде-2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянкам удалось переломить исход встречи. Подопечные Вадима Панкова уступали в счете до окончания третьей партии. Отечественные спортсменки сперва сравняли счет (22:22), довели третий сет до победы и успешно провели оставшиеся две партии.

Диагональная Наталия Гончарова набрала 20 очков и стала самым результативным игроком сборной России в этой встрече. Общий счет матча 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11).

Благодаря победе, российская команда гарантировала себе участие на Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.

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