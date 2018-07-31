Гамова объяснила критику награждения российских футболистов

Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова объяснила, почему выступила с критикой награждения футболистов сборной России званиями заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Соответствующая запись появилась на ее странице в Instagram.

«С моей стороны не было оскорблений ни в сторону футболистов, ни в чью-либо еще! Я смотрела этот ЧМ, болела и радовалась за ребят, когда они побеждали, и к сути моего поста это не относится! Если кто-то плохо прочитал, прочтите еще раз! Для меня нет спорта номер 1, 2 или 3... Для меня есть спорт высших достижений, и отношение должно быть одинаково уважительным ко всем спортсменам, к их самым большим победам!» — написала Гамова.

Волейболистка отметила, что широкий резонанс, вызванный ее высказыванием, стал для нее неожиданностью. Она считает, что ряд журналистов придал заголовкам новостей о ее изначальном посте в Instagram излишнюю эмоциональную окраску.

28 июля Гамова выступила с критикой награждения футболистов сборной России, дошедших до четвертьфинала чемпионата мира-2018. По ее мнению, такой шаг обесценивает звание ЗМС. Некоторые спортсмены поддержали Гамову, другие, например Илья Ковальчук, встали на сторону футболистов.

Гамова получила звание ЗМС в 2000 году после того, как стала обладательницей серебряной медали Олимпиады в Сиднее в составе сборной России. Вместе со сборной волейболистка выиграла еще одно серебро Игр (2004). Кроме того в ее активе по две победы на чемпионатах мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001).

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