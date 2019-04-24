Олимпийская чемпионка давала интервью и упала в обморок в прямом эфире

Волейболистка Жаклин Карвалью упала в обморок, отвечая на вопрос в рамках интервью во время матча бразильской Суперлиги. Видеозапись опубликовало издание AS.

Спортсменка общалась с журналистами во время игры между командами «SESI Сан-Паоло» и «EMS Таубате». Внезапно Жаклин закрыла глаза и начала падать. Ее поймали оператор и корреспондент, сразу после этого к спортсменке пришел врач «SESI Сан-Паоло». По его словам, Жаклин потеряла сознание из-за резкого понижения кровяного давления, вызванного жарой в волейбольном зале.

Волейболистка — двукратная победительница Олимпийских игр в составе сборной Бразилии. Также в ее активе два серебра мировых первенств.

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